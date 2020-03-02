Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Nemrut'ta 147, Erciyes'te 145, Ilgaz'da 144, Davraz'da 142, Kartepe'de 132, Uludağ'da 120, Denizli'de 94, Ergan'da 88, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 75, Konaklı'da 53, Yıldıztepe'de 43, Kop'ta 42, Yalnızçam'da 26, Ladik'te 16, Elmadağ'da 10 ve Saklıkent'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|03.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|AB
|-3
|7
|Ilgaz
|AB
|-2
|6
|Kartalkaya
|AB
|0
|7
|Kartepe
|AB
|4
|14
|Nemrut Dağı
|AB
|-6
|0
|Palandöken
|AB
|-7
|2
|Sarıkamış
|PB
|-9
|3
|Uludağ
|AB
|-3
|11
|Yıldıztepe
|AB
|-1
|9