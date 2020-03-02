Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.


AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Nemrut'ta 147, Erciyes'te 145, Ilgaz'da 144, Davraz'da 142, Kartepe'de 132, Uludağ'da 120, Denizli'de 94, Ergan'da 88, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 75, Konaklı'da 53, Yıldıztepe'de 43, Kop'ta 42, Yalnızçam'da 26, Ladik'te 16, Elmadağ'da 10 ve Saklıkent'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

03.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

AB

-3

7

Ilgaz

AB

-2

6

Kartalkaya

AB

 0

7

Kartepe

AB

 4

14

Nemrut Dağı

AB

-6

 0

Palandöken

AB

-7

 2

Sarıkamış

PB

-9

 3

Uludağ

AB

-3

11

Yıldıztepe

AB

-1

9

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Avrupa Birliği, Kartalkaya, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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