Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Nemrut'ta 147, Erciyes'te 145, Ilgaz'da 144, Davraz'da 142, Kartepe'de 132, Uludağ'da 120, Denizli'de 94, Ergan'da 88, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 75, Konaklı'da 53, Yıldıztepe'de 43, Kop'ta 42, Yalnızçam'da 26, Ladik'te 16, Elmadağ'da 10 ve Saklıkent'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes AB -3 7 Ilgaz AB -2 6 Kartalkaya AB 0 7 Kartepe AB 4 14 Nemrut Dağı AB -6 0 Palandöken AB -7 2 Sarıkamış PB -9 3 Uludağ AB -3 11 Yıldıztepe AB -1 9

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)