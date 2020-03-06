Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Nemrut'ta 134, Davraz'da 131, Erciyes'te 130, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 106, Uludağ'da 95, Denizli'de 90, Ergan'da 80, Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 70, Konaklı'da 50, Kop'ta 41, Yıldıztepe'de 37, Yalnızçam'da 24 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes PB -2 5 Ilgaz PB -2 7 Kartalkaya PB -3 5 Kartepe PB -3 12 Nemrut Dağı PB -4 1 Palandöken ÇB -5 4 Sarıkamış ÇB -6 5 Uludağ PB -1 9 Yıldıztepe AB -1 10

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)