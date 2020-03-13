Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

14.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

PB

 0

5

Ilgaz

PB

-1

8

Kartalkaya

PB

-1

6

Kartepe

S

 3

9

Nemrut Dağı

YY

-1

2

Palandöken

AB

 4

12

Sarıkamış

YY

-1

6

Uludağ

PB

 1

5

Yıldıztepe

PB

 1

11

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, YY: yağmur yağışlı)

Kartalkaya, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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