Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|0
|5
|Ilgaz
|PB
|-1
|8
|Kartalkaya
|PB
|-1
|6
|Kartepe
|S
|3
|9
|Nemrut Dağı
|YY
|-1
|2
|Palandöken
|AB
|4
|12
|Sarıkamış
|YY
|-1
|6
|Uludağ
|PB
|1
|5
|Yıldıztepe
|PB
|1
|11