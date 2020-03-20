Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 175 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 175, Kartalkaya'da 170, Ilgaz'da 151, Davraz'da 121, Kartepe ve Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Ergan'da 87, Sarıkamış ve Erciyes'te 80, Uludağ'da 65, Konaklı'da 55, Denizli'de 50, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 20, Kop'ta 18 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -7 -3 Ilgaz HKY -7 -2 Kartalkaya HKY -8 -5 Kartepe ÇB -4 -1 Nemrut Dağı KY -4 0 Palandöken KY -7 0 Sarıkamış KY -6 2 Uludağ PB -10 -1 Yıldıztepe ÇB -5 -1

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)