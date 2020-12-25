Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.12.2020 En düşük En yüksek Erciyes P -11 2 Ilgaz P -4 1 Kartalkaya P -3 3 Kartepe R 1 8 Nemrut Dağı AB -14 -8 Palandöken PB -18 -7 Sarıkamış P -17 -8 Uludağ R 0 7 Yıldıztepe P -2 3 (AB: Az bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu) (AB: Az bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu)

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