Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 49, Konaklı'da 35, Hazarbaba ve Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 20, Erciyes'te 15, Davraz'da 14, Zigana, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes S -3 4 Ilgaz PB -3 4 Kartalkaya S -3 3 Kartepe S 2 7 Nemrut Dağı S -6 0 Palandöken AB -9 -2 Sarıkamış AB -13 0 Uludağ S 0 4 Yıldıztepe S -1 5 (S: Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu) (S: Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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