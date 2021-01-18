Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde son durum

18.01.2021 10:53
Kayak merkezlerinde son durum, System.String[]

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 97, Uludağ'da 80, Ovacık'ta 75, Palandöken'de 66, Nemrut Dağı'nda 65, Sarıkamış'ta 59, Murat Dağı'nda 47, Ilgaz'da 35, Ladik'te 33, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 29, Keltepe'de 26, Erciyes ve Yıldıztepe'de 23, Ergan'da 22, Elmadağ ve Çambaşı'nda 21, Yalnızçam'da 20, Zigana'da 17, Denizli'de 16, Davraz'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-15 -10
IlgazKY-16-13
Kartalkaya KY-18-16
KartepeKY-14-9
Nemrut Dağı KY-7-5
PalandökenKY-9-6
SarıkamışKY-6-2
UludağHKY-16-11
YıldıztepeHKY-14-11
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

Nemrut Dağı, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar         
11:26
Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi         
10:53
Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı         
10:43
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı         
09:15
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 11:50:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei