Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 97, Uludağ'da 80, Ovacık'ta 75, Palandöken'de 66, Nemrut Dağı'nda 65, Sarıkamış'ta 59, Murat Dağı'nda 47, Ilgaz'da 35, Ladik'te 33, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 29, Keltepe'de 26, Erciyes ve Yıldıztepe'de 23, Ergan'da 22, Elmadağ ve Çambaşı'nda 21, Yalnızçam'da 20, Zigana'da 17, Denizli'de 16, Davraz'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes KY -15 -10 Ilgaz KY -16 -13 Kartalkaya KY -18 -16 Kartepe KY -14 -9 Nemrut Dağı KY -7 -5 Palandöken KY -9 -6 Sarıkamış KY -6 -2 Uludağ HKY -16 -11 Yıldıztepe HKY -14 -11 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı ) (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

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