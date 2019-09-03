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Kayak Milli Takımı Niğde'de Kampa Girdi

3 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı sporcuları yeni sezon öncesinde Niğde Demirkazık'ta kampa girdi.

Kayak Milli Takımı Niğde'de Kampa Girdi, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı sporcuları yeni sezon öncesinde Niğde Demirkazık'ta kampa girdi.


11-19 yaş arasındaki 34 sporcudan oluşan kayak takımı Niğde Demirkazık'ta yeni sezona sıkı bir hazırlık yaparak katılacakları müsabakalarda Kayseri farkını göstermek istiyor.


28 Ağustos'ta başlayan 06 Eylül 2019 tarihinde sona erecek kampta sporcular günü çift antrenmanla tamamlıyorlar.


Duran Demiryürek, Sait Güneş ve İsmail Şirin antrenörlüğünde kondisyon ve çabukluk çalışmaları yapan sporcular, antrenman sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük kahramanlık göstererek şehit olan Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kampa katılan sporculara ve antrenörlere iyi bir kamp dönemi geçirmeleri ve sezonda katılacakları yarışlar için başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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