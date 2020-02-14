Kayak öğrenmek için erik ağacından kayak takımı yaptı - Son Dakika
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Kayak öğrenmek için erik ağacından kayak takımı yaptı

6 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Aşkın Oruçgüney, çok sevdiği kayağı öğrenmek için erik ağacından kendisine kayak takımı yaptı.

Kayak öğrenmek için erik ağacından kayak takımı yaptı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Aşkın Oruçgüney, çok sevdiği kayağı öğrenmek için erik ağacından kendisine kayak takımı yaptı.

İlçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan 14 yaşındaki Oruçgüney, yoğun kış şartlarının etkili olduğu köyünde boş zamanlarını karda kayarak geçiriyor.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde bir süredir eğitime ara verilmesini de fırsat bilen Oruçgüney, erik ağacından kendisine ilkel yöntemle kayak takımı yaptı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, köy ziyaretinde karşılaştığı Oruçgüney'in karda yaşadığı keyifli anlara tanıklık etti.

Kendi imkanlarıyla kayak takımını yapan Oruçgüney'i tebrik eden Partal, Sivas Valiliğinin kırsalda yaşayan çocuklara Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde "Kışlar Daha Güzel" sloganıyla başlattığı projeye dahil etme sözü verdi.

Koyulhisar, Sivas, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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