Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi - Son Dakika

Sivas'ta bir vatandaş kar kalınlığın yarım metreyi bulduğu kent merkezinde Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı.



Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Bir vatandaş, Gültepe Mahallesinde bulunan karla kaplı otoparkta Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Trafiğe kapanan otoparkta çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kayak tutkununun zaman zaman yaşadığı kazalar ise kameralara yansıdı. - SİVAS