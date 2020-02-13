Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi - Son Dakika

Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi

6 saat önce

Sivas'ta bir vatandaş kar kalınlığın yarım metreyi bulduğu kent merkezinde Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi, System.String[]

Sivas'ta bir vatandaş kar kalınlığın yarım metreyi bulduğu kent merkezinde Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Bir vatandaş, Gültepe Mahallesinde bulunan karla kaplı otoparkta Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Trafiğe kapanan otoparkta çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kayak tutkununun zaman zaman yaşadığı kazalar ise kameralara yansıdı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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