Kayak pistlerinden önce şelaleyi turladılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Erzurum TOHM sporcuları için şelale turu düzenlendi. Pandemi sürecinin ardından ilk kez TOHM'dan çıkan sporcular, Cittaslow City Uzundere'nin eşsiz manzarası karşısında stres attı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Erzurum TOHM Kayakçıları pistlerden önce Tortum Şelalesi'nde tur attı.

Cittaslow City ödülü sahibi olan Uzundere'de bulanan Tortum Şelalesini ziyaret eden kayakçılar neşeli anlar yaşayarak stres attı.

Alp disiplini kayakçıları Sıla Kara, Bünyamin Çelik, Yusuf Koç, Murat Dilik, Mahmut Kazanç, Ceren Yıldırım, Snowboardçular Hamza Polat, Uğur Koçak, Muhammet Polat ve Biathloncular Zeynep Elif Durlanık, Mine Kılıç, Gülşah Ağa, Cihat Demir ile Harun Şenaslan'ın da aralarında bulunduğu TOHM kayakçıları piknik keyfi ve şelale turu coşkusu yaşadı.

TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, Alp Disiplini Antrenörü Demet Karslı, Serhat Aktaş, Snowboard Antrenörü Yusuf Tangüzel yönetimindeki kayakçılar Uzundere'de piknik yapmayı da ihmal etmedi.

Diyetisyen Fatma Tanyeli, Yakutiye İlçe Genç ve Spor Müdürlüğünden İshak Alaserhat da milli kayakçıları Uzundere turunda yalnız bırakmadı.

Şelalede Stres Atma Turu

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Erzurum TOHM'da da zor günler yaşayan Milli kayakçılar aylar sonra şehir dışına çıkma şansı buldu.

TOHM kayakçıları, antrenörler nezaretinde Uzundere'de bulunan ve Erzurum Valisi Okay Memiş ile Uzundere Şelalesi Piknik Alanı işletmecisi Şaban Ata tarafından adeta çehresi değiştirilen Tortum Şelalesinin eşsiz manzarası karşısında büyülendiler.

Şelalede piknik yapan milli kayakçılar, futbol ve voleybol oynamayı da ihmal etmediler.

Uzundere'de keyifli bir gün geçiren ve neşeli bir şekilde Erzurum'a dönen milli kayakçılar, şelale ve Tortum Gölünün eşsiz güzelliği karşısında fotoğraflar çekilerek tarihi günü ölümsüzleştirdiler.

Bizim İçin Müthiş Bir Moral Oldu

Erzurum TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, Pandemi sürecinin ardından ilk kez sporcular için toplu halde bir sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karslı, "İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ve TOHM Müdürümüz Murat Tanas'ın destekleriyle kayakçılarımıza Uzundere turu yaptırdık. Gerçekleştirdiğimiz piknik sayesinde sporcularımız stres attılar. Yaklaşan kayak sezonu öncesinde moral depoladılar. İl Müdürümüz Fuat beye ve TOHM Müdürümüz Murat beye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM