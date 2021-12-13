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KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR - Son Dakika

KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR

13.12.2021 10:08
KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR

TÜRKİYE'nin kar bakımından en iyi durumdaki illeri arasında bulunan Erzurum Palandöken'e yurt içinden ve yurt dışından kayak severler akın akın geliyor.

TÜRKİYE'nin kar bakımından en iyi durumdaki illeri arasında bulunan Erzurum Palandöken'e yurt içinden ve yurt dışından kayak severler akın akın geliyor. Pistlerdeki kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu söyleyen Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya, "Türkiye'de açılan başka bir kayak merkezi olmadığı için kayak severler buraya geliyor. Palandöken'in her tarafı cıvıl cıvıl" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin dört bir tarafına, milyon dolarlık yatırımlarla hizmete açılan otel ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde kayak severlere aralık ayından mayıs ayının son gününü kadar 'kar garantisi' verebilmek için binlerce metreküplük suni bir göl oluşturuldu. Gölden çekilen su, kar makineleri tarafından suni kara dönüştürüp tüm piste yağdırılıyor. Oluşan suni kar tepecikleri, geceleri kar düzeltme makineleriyle düzeltilip sabah kayak severlere hazır hale getiriliyor. Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde kar yağsın ya da yağmasın Türkiye'de ilk kayağın Palandöken'de yapıldığını vurgulayan TKF Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya, Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde 08.00'den 20.00'ye kadar 12 saat boyunca kayak yapma imkanı sunulduğunu belirtti.

Palandöken'de sezonun aralık ayı ilk haftası başlayıp çoğu zaman nisan ayına kadar devam ettiğini vurgulayan Döşkaya, "Şu an Palandöken hariç Türkiye'nin hiçbir yerinde kayak yapılamıyor. Bu nedenle Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından tüm kayak severler buraya geliyor. Pistler muhteşem. Palandöken'in işletmesinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesine bağlı Ejder 3200 A.Ş. ve otellerin suni kar ve yağan doğal karla hazırlanan pistler büyük bir zevk veriyor. Bu ayın 20'sinde Uluslararası bir katılımın olacağı Anadolu Kupası yarışlarına Palandöken'de yapacağız" diye konuştu.

Hava Limanına 18, kent merkezine ise 5 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e gelenlerden Arif Arifoğulları ise 'İstanbul'dan uçakla 1.5 saate Erzurum'a geldim. 10 dakikada Palandöken'e çıktım. Erzurum sadece kayak ve snowboradı ile değil, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle de bizleri büyülüyor" dedi.

Kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler kar keyfini acemi pistinde kızakla çıkarıyor.

KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR
KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR
KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR
KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYAK SEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN AKIN GELİYOR - Son Dakika


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