Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

24.03.2022 19:03
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sezonunu uzattı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sezonunu uzattı.

Kent merkezine 40, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alan Kartepe Kayak Merkezi'nde ilkbaharda etkili olan kar yağışının kayak sezonunu uzatması dolayısıyla hareketli günler yaşanıyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe ağaçlarıyla kaplı, Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabilen kayak merkezinde tatilciler, ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden aşağı kayıyor.

İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste, günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanıyor.

Normal şartlarda mart ortasında karların erimesiyle sona ermesi beklenen kayak sezonu, yeni yağışla uzadı.

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

YORUMLAR
500
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor

Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement