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Kayak sezonunu açan Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi - Son Dakika

Kayak sezonunu açan Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi

27.12.2021 10:54
Kayak sezonunu açan Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe'ye hafta sonu yeni kayak sezonunu açmasının ardından yabancı turist kafileleri gelmeye başladı.

İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelen ilk turist kafileleri güneşli havada kayak, snowbord ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Bora Kanber, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun açılmasıyla kayak merkezinde yoğunluğun artmaya başladığını söyledi.

Kanber, muhteşem güzel bir havada, Sarıkamış'ın karla kaplı sarıçam ormanları içinde kayak keyfi yaşandığını belirterek, "Şu anda bölgemize yakın ülkelerden İran, Irak hatta Azerbaycan'dan yoğun şekilde misafirlerimiz var. Yılbaşı doluluk oranları şu anda yüzde 90'ların üzerine çıkmış durumda. Bu güneşli hava ve güzel kayak pistlerini tüm kayak severlerin kaçırmamasını isteriz." dedi.

İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı da sezon başlangıcında ilk kayaksever grubu karın yağmasıyla Cıbıltepe'ye getirdiklerini ifade ederek, "Sarıkamış İranlıların vazgeçemeyeceği bir kayak merkezi, kristal karı, sarıçam ormanlarını çok seviyorlar. İkinci grubumuzu yılbaşında getireceğiz. İnşallah kazasız belasız iyi bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

İran'dan gelen Fatıma Safayi ise Sarıkamış'taki kayak merkezine hayran kaldıklarını dile getirerek, "Sezonun başlangıcında İran'dan 50 kişilik grup olarak geldik. Cıbıltepe'nin kristal karı meşhur, pistler de ormanlık alanda olduğu için herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan, turist, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak sezonunu açan Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak sezonunu açan Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi - Son Dakika
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