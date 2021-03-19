Kayak sezonunun uzadığı Palandöken'de yeni rezervasyonlar sevindirdi - Son Dakika

Kayak sezonunun uzadığı Palandöken'de yeni rezervasyonlar sevindirdi

19.03.2021 11:13
Kayak sezonunun uzadığı Palandöken'de yeni rezervasyonlar sevindirdi, System.String[]

İlkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzadığı Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan yeni rezervasyonlar, turizmcileri heyecanlandırdı.

İlkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzadığı Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan yeni rezervasyonlar, turizmcileri heyecanlandırdı.

Kar yağışı ve suni karlama sistemiyle aralık ayında sezonu açan Palandöken, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunmaya devam ediyor.

Dik ve uzun pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan merkeze, ilkbahar mevsiminin ilk ayında da kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar kalitesinin martta bile bozulmadığı ve son yağışlarla kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde tatil yapmak isteyen misafirler, rezervasyonlarını sürdürüyor.

"Rezervasyonlarla birlikte sezonda devam ediyor"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, mart ayında kar yağması nedeniyle kayak sezonunun uzadığını söyledi.

Kar seviyesinin yeterli düzeyde olduğunu ifade eden Akça şöyle konuştu:

"Karın tekrar yağması, suni karı da buna takviye yapmamızla şu anda pistlerde 1 metreye yakın kar var. Rezervasyonlarla birlikte sezonda devam ediyor. Bundan Palandöken'deki turizmciler olarak çok memnunuz. Mart ayının ilk haftasında yağan kar sonrası havadaki müsaitliğe göre sezon uzadı. Şu anda Palandöken'de sanki nisan ayının 15'ine kadar sezon devam edecek gibi. Bu da rezervasyonların artmasına ve gelen insanların mart ayında güneşli havada inanılmaz derecede kayak keyfi yaşamasına vesile oldu."

Akça bu yıl sezona çok iyi başladıklarını belirterek, "Misafirlerimizin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geliyor. Pandemi nedeniyle yurt dışı uçuşlarındaki birtakım sıkıntılardan dolayı bu yıl aşırı derecede yabancı turist ağırlayamadık. Yerli kayakseverlerin birçoğunu yurt dışı kapalı olduğu için Palandöken'de ağırladık." diye konuştu.

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olduklarını aktardı.

Mart ayı olmasına rağmen kar kalitesinin bozulmadığını dile getiren Güney, "Şu anda mart ayı itibarıyla 1 metre kar var. Bu karın nisanın başına kadar gitmesini umuyoruz. Misafirlerimizden rezervasyon almaya devam ediyoruz. Şu anda sanırım Türkiye'nin en iyi kar kalınlığı burada var. Palandöken kristal kar kalitesine sahip olduğu için kar erimiyor, bunun için de reklam ve online satışlarımızı ona göre yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak Merkezi, İlkbahar, Mart, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kayak sezonunun uzadığı Palandöken'de yeni rezervasyonlar sevindirdi - Son Dakika


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