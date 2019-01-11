Son Dakika Haberleri: Kayak Slalom İl Birinciliği" Yarışları Yapıldı

Kayak Slalom İl Birinciliği" Yarışları Yapıldı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü Kayak Takımı, Slalom İl Birinciliği müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu.

Kayak Slalom İl Birinciliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü Kayak Takımı, Slalom İl Birinciliği müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu.

Erciyes- Hacılar Kapı Kayak Pisti'ndeki yarışlara 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucu Spor AŞ Kayak Takımı, 12 madalya ile birinci olma başarısı gösterdi.

Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melis Çıklabakkal bayanlarda, Osman Köküm de erkeklerde altın madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Kayseri, Spor
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