Üye Girişi
Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı - Son Dakika

Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı

11.02.2022 14:49
Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, kayak, kızak, snowboard ve natürel kızak yarışmaları gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, kayak, kızak, snowboard ve natürel kızak yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızları Ligi, Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Kızak Federasyonu ve Okul Sporları Tertip ve Organizasyon Kurulu yarışma ilanıyla gerçeklesen etkinliğe 8 okuldan 27, 3 kulüpten 101 sporcu katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye giren sporculara protokol tarafından madalya verildi.

Dereceye giren sporcuların 2-6 Mart'ta natürel kızak yarışmaları, 23-25 Mart'ta ise kayak branşlarında Erzurum'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekleri bildirildi.

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Türkiye, Kütahya, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement