Son Dakika Haberleri: Kayak Sporcularından Vali Ayhan'a Ziyaret

Kayak Sporcularından Vali Ayhan'a Ziyaret

56 dakika önce

"Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi" kapsamında Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kayak Sporcularından Vali Ayhan'a Ziyaret, System.String[]
"Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi" kapsamında Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sivas'ta milli sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ayhan, "Bu çocuklar göğsümüzü kabartacak, yüzümüzü güldürecek, bizi mutlu edecek. Biz tohum ektik. O tohumlar filiz verdi, şimdi büyüyor. Sporcu çocuklarımız Yıldız'ın gülleri, meyveleri. Meyveleri toplamaya başlayacağız inşallah. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak." dedi.

Çocuklara tavsiyelerde de bulunan Vali Ayhan, "Derslerinizi ihmal etmeden kayak sporunda en iyisi olmak için gayret gösterin. Gün gelecek İstiklal Marşımızı gözyaşları içerisinde okutacak, bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Biz sizden çok ümitliyiz." diye konuştu.


Ziyarette Kayak Proje Koordinatörü Milli Takım Kayak Antrenörü İlhan Erzurum, "Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi" hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Sivas, Salih Ayhan, Kayak Merkezi, Güncel
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