Kayak sporunun bel kemiği Oğlağo ailesinden genetik test alındı

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası kayak yarışlarında birçok başarıyla temsil eden Oğlağo ailesinden 30 sporcuya genetik test çalışması yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar'ın girişimleri sonucu kayaklı koşu, biatlon ve alp disiplini branşında birçok başarıya imza atan Oğlağo ailesi için genetik araştırma başlatıldı. MŞÜ Kampüsü Aile Sağlığı Merkezine gelerek kan testi veren aile bireylerinin spordaki başarılarının genetik olup olmadığı araştırılıyor. Test için İstanbul Üsküdar Üniversitesine gönderilen numune sonuçlarının bir ay içerisinde belli olması bekleniyor.

"Aile mensuplarının uluslararası düzeyde birçok başarısı bulunuyor"

Yapılan akademik çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, Oğlağo ailesinin kayak sporunda uluslararası başarı elde eden birçok sporcu yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Oğlağo ailesinin başarılarına değinen Kaynar, "Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse Sabahattin Oğlağo, 4 Kış Olimpiyatına katılmış, 2 kez Türkiye rekoru kırmış, 175 kez ülkemizi temsil etmiş, Balkanlarda 7-8 kez birincilik elde etmiştir. Yine şu anda aktif spor yapan Amed Oğlağo, uluslararası kayak şampiyonalarında birçok kez başarı elde etmiştir. Muş Alparslan Üniversitesinin öğrencisi olan Amed, aynı zamanda 125 kez de milli formayı giymiştir. Burhan Oğlağo, Ömer Yusufoğlu, Emrah Oğlağo, Tahsin Oğlağo ve yine buna benzer birçok sayamadığımız aynı aile mensupları uluslararası düzeyde birçok başarı elde etmiştir" dedi.

"Bu aile kayak sporunun başarısını sırtlıyor"

Dünyada bilimsel literatür incelediğinde bu tür çalışmalara pek rastlanmadığını kaydeden Kaynar, "Tabi bu kadar başarılı olan bir ailenin acaba başarısının genetik bir alt yapıdan mı kaynaklanıyor, yoksa tesadüfi olarak mı bu spora başlamışlar bu işin merak konusu. Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Genetik testler aslında kişinin uğraştığı spor branşına en yatkın olabileceği ipuçları bize vermektedir. Bu yüzden genetik testler çok önemlidir. 30'un üzerinde sporcu bu kayakla uğraşıyor ve şimdi yeni gelen nesiller de var. Dolayısıyla bu 30 yıldan fazladır devam ediyor. Bu aile ilimizde kayak sporunun başarısını sırtlıyor. Bu yüzden bunu anlamlı bulduk" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bir ailenin sporda genetik alt yapısını incelemeye yönelik bir çalışma yapıldı"

Uluslararası düzeyde böyle bir çalışmanın daha önce yapılmadığını anlatan Kaynar, alanlarında ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını ve ilk defa bir ailenin genetik alt yapısını incelemeye yönelik çalışma başlattıklarını belirtti. Muş Alparslan Üniversitesi gibi Anadolu coğrafyasında olan bir üniversitenin genetik çalışmasını üstlenmesinin ayrıca çok önemli bir görev olduğunu vurgulayan Dr. Kaynar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genetik test sonuçlarına göre, dayanıklılıkla ilgili bir yetenekleri varsa bu aile mensuplarının daha fazla bu işin içerisine girmesini isteyeceğiz. Bu aileye sporla ilgili teşviklerin verilmesi gerekecek, bu aileyi daha fazla spora teşvik etmemiz gerekecek ve il düzeyinde veya federasyon düzeyinde ya da uluslararası düzeyde destek istemiş olacağız. Bu, Oğlağo ailesini aslında spora yeniden daha da teşvik ederek ilimizi daha iyi bir şekilde temsil etmelerini isteyeceğiz."

"Bizim ailenin hemen hemen bütün gençleri kayak sporuyla uğraşıyor"

Genetik araştırması yapılan Oğlağo ailesinden milli sporcusu Samet Oğlağo ise Biatlon Milli Takım Antrenörü olduğunu belirterek, "2011 yılına kadar sporcuydum ve 50'nin üzerinde uluslararası müsabakaya katıldım. Üniversiteden sonra antrenörlüğe geçtim. 2011-2021 yılları arasında 100'ün üzerinde uluslararası müsabakalarda Biatlon Mili Takım Antrenörü olarak görev aldım. Bizim ailenin hemen hemen bütün gençleri kayak sporuyla uğraşıyor. Kayaklı koşu, biatlon, alp disiplini. İnşallah kendimiz gibi milli sporcular yetiştireceğiz. Bugün Muş Alparslan Üniversitesinde kan testi verdik. İnşallah bu kan testi sonucunda olumlu şeyler ortaya çıkar ve bundan sonraki sporcular içinde örnek teşkil etmiş oluruz" diye konuştu. - MUŞ