Kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya gittiler - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya giden iki kardeş, ilginç görüntü oluşturdu.

İki gündür etkili olan yağışla kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği ilçede, yollar ve kaldırımlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplı yolları eğlenceye dönüştürmek isteyen ilçe sakinlerinden Muammer ve kardeşi Habip Halepli, kayak takımlarını ayaklarına geçirip evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki fırına ekmek almaya gitti.

Cadde ve sokaklarda ilerlerken bu anları cep telefonu ile görüntüleyen Halepli kardeşler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ulaştıkları fırından ekmek aldı.

Ağabey Muammer Halepli, kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, "Her taraf kar olunca ekmek almaya bile kayak yaparak gidiyoruz." dedi.

Habip Halepli ise kar yağdığında yolların kayak pistine döndüğünü anlattı.

Gece araçların olmadığı saatlerde yollarda kayak yaptıklarını ifade eden Halepli, bu kez kayak takımlarını ekmek almak için giydiklerini dile getirdi.