Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2) - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)

28.02.2022 15:19

KAYAK İÇİN GİTTİLER, SAVAŞ ÇIKINCA DÖNDÜLER Bu arada, Adem ve Gülbeyaz Becerikli çifti de kayak için gittikleri Ukrayna'dan kiraladıkları araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

KAYAK İÇİN GİTTİLER, SAVAŞ ÇIKINCA DÖNDÜLER

Bu arada, Adem ve Gülbeyaz Becerikli çifti de kayak için gittikleri Ukrayna'dan kiraladıkları araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 22 Şubat'ta uçakla Ukrayna'ya giden çift, savaş çıkınca Türkiye'ye döndü. Bilgisayar mühendisi Adem Becerikli, Lviv şehrine gittiklerini, 24 Şubat'ta savaş çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"O günden beri yollardayız. Bomba sesleri de duyduk, enkazlar da gördük, yaralılar da gördük. Hem yol çok zordu hem çok sıra vardı, çok bekledik. Ukrayna tarafında insani gıda yardım durumu da kötüydü. Romanya'ya geçtiğimizde bizi çok sıcak karşıladılar. Dinlenmeden durmaksızın 24'ünden beri yollardayız ve bugün ülkemize geri geldik. Yolda çok konuştuk oradaki tanıdıklarımızla. TIR şoförleriyle konuştuk, birçoğu çok ciddi badireler atlatmış, yanlarında bomba patlamış, hatta bir TIR şoförünün arka tekerinde hasar vardı. Biz arabayla olduğumuz için çok daha avantajlıydık. 23'ünde oraya gitmiştik, 24'ünde savaş başladı ve biz hemen Odessa Konsolosluğu'na sığındık" diye konuştu.

Böyle bir durumla karşılaşacaklarını hiç ummadıklarını söyleyen Gülbeyaz Becerikli de, "Tatil için gittik ama böyle bir şeyle karşılaşacağımızı hiç ummuyorduk. Aylar öncesinden bilet. Yani tarihte nadir olacak bir olay ve biz yakinen şahit olduk bu olaya. Çok sayıda enkaz gördük. Gerçekten çok korktuk. Yolculuğumuz yorucuydu, hiç uykusuz, dinlenmeden durmadan ilerledik" ifadelerini kullandı.


Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)
YORUMLAR
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Gülbeyaz, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2) - Son Dakika
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