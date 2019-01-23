Son Dakika Haberleri: Kayak Temel Eğitim Kursu Başladı

Kayak Temel Eğitim Kursu Başladı

1 saat önce

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak kursu açıldı.

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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak kursu açıldı.

Erzincan'da 2018-2019 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ve öğrencilerin 15 günlük tatile ayrılması ile birlikte, tatil döneminde öğrencilere kayak kursu verilecek. 5 gün sürecek olan birinci grup kursu başlarken, 5 günlük ikinci grup 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

Kayak kursu ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak Temel Eğitim kursları 21- 25 Ocak ve 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihlerinde hafta içleri Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılacaktır. Kursla ilgili katılım şartları çıkartılmış olup, ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm okul müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Spor
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