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Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet - Son Dakika

Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet

18.02.2022 10:55
Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde nöbet tutan kar motorlu JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde nöbet tutan kar motorlu JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. Bu kapsamda, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı kayak eğitimi almış komandolar ve kar motorlu JAK timleri ile Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde müşterek devriye ve terör olaylarına müdahale eğitimi icra etti.

Jandarma komando timlerimi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri kış turizmi sezonu boyunca Ergan Dağı bölgesinde vatandaşların kaybolma ve karşılaşabileceği kazalara karşı görevlerini sürdürecekler. - ERZİNCAN

Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet
Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet
Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet
Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet

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Jandarma Arama Kurtarma, Toros Dağları, Jandarma, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet - Son Dakika
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