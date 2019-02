Kayak Tutkunlarının Huzur ve Güvenliği Mehmetçik'e Emanet

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor.

Kış tatilini Ergan Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı binlerce kayakseveri ağırlayan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, çam ağaçları arasında ve göl kenarında yer alan eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine kayak imkanları sunuyor.



Uzunlukları 1363 ile 2500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle kayak tutkunlarına hizmet veren kayak merkezi, toplam 12 kilometrelik pistlerinde kayak tutkunlarını ağırlıyor.





Her kış sezonu binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eden kayak merkezinde kayarken zaman zaman pistlerden çıkıp, kaybolan ve telesiyejlerde mahsur kalanların imdadına ise Mehmetçik koşuyor.



Merkezin birinci etap pist bölgesinde bu tür olaylara müdahale için konuşlu olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve JÖAK timleri, hem kayaklı hem de kar üstü araçlı devriyelerle pistlerde 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.



Kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere, birçok olaya anında müdahale eden Mehmetçik, bölgeye kayak yapmaya, gezmeye veya eğlenmeye gelen turistler ile vatandaşlara da huzur ve güven sağlıyor.



Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda dağ arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor.





JAK ve JÖAK timleri gece gündüz nöbette



Gece gündüz nöbetteki tecrübeli JAK ve JÖAK timleri, kayak merkezindeki pistlerde kayak severlerin yaralanması veya herhangi bir kaza durumunda 15 dakika gibi kısa sürede olaya müdahale ediyor.



İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıları güvenli şekilde kızaklı sedyeyle günübirlik tesisler bölgesine getirerek, buradan 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor.





Kayak yaparken pist dışına çıkarak, kaybolan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 25 dakikada bu kişiye ulaşabilecek donanımdaki Mehmetçik, 2 kar motoru, bir paletli kar aracı (UTV) ve bir arama kurtarma köpeği ile 24 saat esasına göre hazır durumda bekletilen 12 askeri personel ile olaylara anında müdahale ediyor.





178 kişinin imdadına koştular



Bu sezon da kayak merkezinde olaylara anında müdahale eden timler kaybolan, mahsur kalan ya da yaralanan 178 kişiyi, sağlık kontrolünden geçirilmeleri ya da tedavi altına alınmaları amacıyla hastanelere ulaştırdı.



Ergan Dağı Kayak Merkezi tesis yetkilisi Yakup Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı turizm sezonu geçirdiklerini belirterek, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talep gösterdiği kayak merkezinde hizmet verdiklerini ifade etti.



Ergan'da zaman zaman kayakseverlerin düşüp yaralanma, kaybolma ya da mahsur kalması gibi olayların yaşandığını anlatan Aksu, bu tür olaylara kayak merkezinde görev yapan JAK ve JÖAK timlerinin anında müdahale ettiğini vurguladı.



Aksu, timlerin huzur ve güven verdiğine işaret ederek, "JAK timlerimiz kayak merkezinde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı 24 saat görev yapıyor. Yaralanma, kaybolma gibi durumlara anında müdahale ediyorlar. Gelen konuklarımız bu timlerimiz sayesinde burada güvenli ve sağlıklı sezon geçiriyor. Timlerimize bizlere sürekli destek verdikleri, misafirlerimize güvenli tatil yaptırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ergan Dağı Türkiye'nin en güvenli kayak merkezi. Tüm misafirlerimizi ve kayakseverleri buraya bekliyoruz." dedi.



Amasya'dan geldiğini belirten Merve Şimşek de güzel bir kayak sezonu geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin en güvenli kayak pistlerine sahip olduğumuz gibi JAK ve JÖAK timleri de bizim güvenliğimizi ve sağlıklı kayak yapmamızı sağlıyor. Onların burada olmasından çok mutluyuz. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyaretçilerden Atilla Şimşek de Ergan'da güven ve huzur içinde kayak yaptıklarını vurgulayarak, "Jandarma timleri başımıza bir şey geldiğinde anında yanımıza gelerek müdahale ediyor, sürekli devriye geziyorlar. Onların hizmetinden oldukça memnunuz. Onlara çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

