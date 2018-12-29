Son Dakika Haberleri: Kayak ve Kızak Bulamayınca Poşetle Kaydılar

Kayak ve Kızak Bulamayınca Poşetle Kaydılar

47 dakika önce

Kayak ve kızak bulamayınca poşetle kaydılarBURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, yılbaşı tatili öncesi doldu taştı.

Kayak ve kızak bulamayınca poşetle kaydılar

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, yılbaşı tatili öncesi doldu taştı. Kayak ve kızak bulamayan tatilciler ise karın keyfini poşetle kayarak çıkardı.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu zirveye akın etti. Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Uludağ'da otellerde yer bulmak ise neredeyse imkansız. Kar kalınlığının 68 santimetreye ulaştığı zirvedeki pistler de doldu taştı. Orta gelirli ve günübirlikçi vatandaşlar ise ikinci bölgedeki kayak pistlerinde eğlenmenin tadını çıkarıyor. Ancak saatlerce kızak ve kar motosikleti kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar,yanlarında getirdikleri plastik kızaklar veya çöp poşetleriyle kaymanın tadını çıkarıyor.
Vatandaşların ve çocukların poşetlerle kayarken yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerinden okunurken, çocuklara ders verdiğini belirten Zeynep Gezgin ise, " Çanakkale'den geliyorum. Daha önce yaz aylarında gelmiştim. Kışın ilk defa geliyorum. Kayak malzemelerini almaya paramız olmadığı için poşetle idare ediyoruz. Poşetle kaymak çok eğlenceli çok zevkli. Herkes de poşetle kayamaz. Ben öğreninceye kadar çok kez karın içinde yuvarlandım. Şimdi gençlere ders veriyorum" diye konuştu.
(SRK-AÇ-İHS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Kar, Uludağ, Genel
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