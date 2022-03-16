KAYAK YAPARKEN DÜŞÜP, BACAĞINI KIRDI - Son Dakika
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KAYAK YAPARKEN DÜŞÜP, BACAĞINI KIRDI

16.03.2022 17:13

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent'te tesis kapalıyken kayak yaparken düşerek ayağı kırılan B.S.G.'yi jandarma kurtardı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent'te tesis kapalıyken kayak yaparken düşerek ayağı kırılan B.S.G.'yi jandarma kurtardı.

Saklıkent'teki kayak merkezinde dün saat 18.15 sıralarında B.S.G., Saklıbel istikametinde tesis kapalıyken kayak yaparken düşmesi sonucu sol ayak baldır kısmından kırıldı. İhbar üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'ndan 5 personel olay yerine karmotorları ile ulaştı. B.S.G., ilk muayene ardından 112 Acil Müdahele ekibine teslim edildi.

KAYAK YAPARKEN DÜŞÜP, BACAĞINI KIRDI

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Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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