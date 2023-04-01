Kayak yaparken hayat kurtardıKar yığını altında kalan adamı elleriyle kazıyarak kurtardı

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- Kayak yaparken hayat kurtardı

Kar yığını altında kalan adamı elleriyle kazıyarak kurtardı

WASHINGTON - ABD'nin Washington eyaletinde kayak yapan Francis Zuber, sürüklendikten sonra durduğu noktada kar yığını altında kalan biri olduğunu fark etti. Zuber, dakikalarca elleriyle kar yığınını kazıyarak adamı kurtarmayı başardı.

ABD'nin Washington eyaletindeki Mt. Baker Kayak Merkezinde kayak yapan Francis Zuber'in dikkati hayat kurtardı. Vücut kamerasına yansıyan olayda Zuber, kayak yaptığı sırada sürüklenmeye başladı ve kısa süre sonra durmayı başardı. Zuber bu sırada kara saplanmış halde bir snowboard olduğunu fark etti. Kar yığını altında bir kişinin olduğunu düşünen Zuber, "İyi misin?" şeklinde soru sordu, ancak yanıt alamadı. Kar yığınlarını eldivenli elleriyle kazmaya başlayan Zuber, snowboardcuya ulaşmayı başardı. Nefes nefese kalan Zuber kar yığınını kazmaya devam ederken, adam kısa süre sonra kollarını hareket ettirmeye başladı. Zuber, nefes almasını kolaylaştırmak için adamın baş kısmındaki karları temizledi. Kar yığını altındaki adam, Zuber'in dikkati sayesinde ölümden döndü.