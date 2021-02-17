'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti - Son Dakika

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti

17.02.2021 00:34

Bursa'da, sabah saatlerinde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ın ormanlık alanda intihar ettiği ortaya çıktı. Genç doktorun ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yattığı belirlendi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a ait lüks otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

KENDİ KENDİNE ANESTEZİ UYGULADI

Arama kurtarma ekiplerinin eksi 10 derecede yürüttüğü yaklaşık 2 saat süren aramalar neticesinde genç doktorun cansız bedeni otomobilini park ettiği yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde ormanlık alanda bir ağacın dibinde karla kaplı halde bulundu. Olay yerinde cansız bedeni bulan arama kurtarma ekipleri ağaca takılı halde bulunan serumun bir ucunun da Mustafa Yalçın'ın damar yoluna takılı olduğunu görünce şok oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrolünün ardından Yalçın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

6 SAYFALIK NOT BIRAKTI

Öte yandan jandarma ekipleri Mustafa Yalçın'ın yol kenarında park edip bıraktığı lüks otomobilinde yaptıkları incelemede Yalçın tarafından yazıldığı tahmin edilen 6 sayfalık not buldu. Notta, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da böyle bir şey yaşayacağını hiç tahmin etmediği, kız arkadaşının da kendisi ile aynı serviste görev yaptığı, kız arkadaşı ile birlikte baskı gördüğü bazı kişilere özel notlar yazdığı belirtildi.

NASIL YOL İZLEDİĞİNİ DE ANLATMIŞ

35 yaşındaki kalp damar cerrahı Mustafa Yalçın'ın bıraktığı 6 sayfalık mektupta nasıl bir yol izleyerek kendisini öldürdüğünü de detaylı bir şekilde yazdığı belirtildi. Yalçın'ın anestezide kullanılan bayıltıcı narkoz ile kas gevşetici ve bir miktar potasyumu damar yolu ile kendisine uygulayıp karların üzerinde ölüm uykusuna yattığı ortaya çıktı. Genç doktorun bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu antideprasan ilaçları kullandığı öğrenildi.

Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Yalçın, İntihar, Uludağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR (15)
  • Doğrucu: Onun neler yaşadığını, onu intihara sürükleyen süreci bilemeyiz, yorum yapması insanları suçlaması kolay ama lütfen empati yapalım hayatta en tatlı şey candır demek ki bu insan ne ağır şeyler yaşadı ki veya ona yaşatıldı ki canından dahi vazgeçti, insanlara iyi davranalım, sevdiklerimizin kıymetini bilelim, kalp kırmak kolaydır ama hesabı ağırdır, ne diyelim çok acı bir olay Allah sevenlerine sabır versin... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hakan gümüş : Üç tane yorum Okudum üçüde mantık dışı Bu üzücü durumdan çıkarılması gereken ders şudur ilk olarak insan psikolojisi bozulduğu zaman geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor bu yüzden sevdiklerinize ailenize yakın çevrenize her zaman iyi davranın Kimseyi aşağılamayın uğurun onurunu kırmayın zoruna gider gücüne gider sonra da psikolojisi bozulur depresyona girer Bir insan depresyona girdiği zaman kim olursa olsun genelde kendini öldürür Depresyona giren insanlar genelde kendini sorumlu tutar Bu arkadaşımıza Allahtan rahmet diliyorum Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • Gazi: Millet doktor olmak için çırpınır adam doktor olmuş hayatından memnun deyil intihar ediyor intiharı ALLAHIN yasakladıgını ögretemedigimiz için hepimiz suçluyuz. Cevap Yaz 18 31 Yayından Kaldır
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