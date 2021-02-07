Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

07.02.2021 17:41
Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, düzenleneceği ilan edilen bazı organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu, düzenleneceği ilan edilen bazı organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Şubat tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilmesi planlanan Alp Disiplini B grubu ile 11-14 Şubat tarihlerinde Erzurum'da organize edilecek Alp Disiplini A grubu ve 14-16 Şubat tarihlerinde Bitlis'te yapılacak Kayaklı Koşu Gruplar Şampiyonası ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Kayak Federasyonu, 14 şubat, Kayseri, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor 40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Diagne'nin 2 golü geçerli sayılmadı, West Bromwich Tottenham'a boyun eğdi Diagne'nin 2 golü geçerli sayılmadı, West Bromwich Tottenham'a boyun eğdi         
17:01
Sıcak havayı fırsat bilenler kısıtlamaya rağmen sahillere akın etti Sıcak havayı fırsat bilenler kısıtlamaya rağmen sahillere akın etti         
16:11
Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı         
15:54
Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri         
15:13
Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı         
14:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp         
11:54
Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi         
11:45
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 17:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei