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Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık - Son Dakika

Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık

11.11.2021 09:33
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, henüz kar yağmadığı için Güzeltepe Kayak Merkezi pistinde çim üzerinde kayarak ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor.

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, henüz kar yağmadığı için Güzeltepe Kayak Merkezi pistinde çim üzerinde kayarak ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor.

Kasım ayına girilmesine rağmen henüz karın yağmadığı Muş'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistinde çim üstünde şampiyonalara hazırlanıyor. Kayaklarıyla çimde antrenman yapan sporcular, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Çalışmalarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak.

Milli sporculardan Eyüp Güler, "Önümüzdeki 2021- 2022 kış sezonuna hazırlanıyoruz. Günde iki ekip olarak antrenmanlara geliyoruz. Biri sabah, biri akşam olmak üzere yaklaşık 50 sporcu antrenman yapıyoruz. Önümüzde Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası yarışmalar var. Bunlara en iyi şekilde hazırlanabilmek adına şu anda kar olmadığı için çim üstünde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kar yağışını bekliyoruz" dedi.Sporculardan Rabia Akyol ise 5 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirterek, "Antrenmanlarımız çok zor şartlarda geçiyor. Kar yağmadığı için çim üzerinde antrenman yapmak zorundayız. Kışın kar üzerinde, yazın sıcak asfalt üzerinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yarışlara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı işler yaparız" diye konuştu.

Henüz kar yağmadığı için antrenmanları çim üzerinde yaptıklarını anlatan antrenör Fehmi Oğlago da, "Antrenmanlar çim üzerinde biraz daha zor oluyor. Teknik aynı ama biraz daha kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. İnşallah yarışmalara başarılı sporcular yetiştiririz. 50 sporcumuz var ve iki seans üzerinde çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.


Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık
Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık

Biatlon, Milli, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayak yarışmalarına çim üzerinde hazırlık - Son Dakika


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