Kayakçılar Aslı Nemutlu Adına Yarıştılar

- Kayakçılar Aslı Nemutlu adına yarıştılar Baba Metin Nemutlu: "Böyle bir yarışma düzenlemek yıllardır hayalimizdi"ERZURUM - Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli...

- Kayakçılar Aslı Nemutlu adına yarıştılar

Baba Metin Nemutlu: "Böyle bir yarışma düzenlemek yıllardır hayalimizdi"



ERZURUM - Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına yarışma düzenlendi.

Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Kupası yarışmasının ilk etabı bugün Palandöken Kayak Merkezinde başladı.

Baba Metin Nemutlu, anne Ayşe Nemutlu ve kardeşi Ece Nemutlu'nun da izlediği Aslı Nemutlu Palandöken Kupasında 50 erkek 13 kız 63 sporcu yarışıyor. Turnuvanın final etabı ise yarın yapılacak.

Baba Metin Nemutlu, böyle bir yarışmayı düzenlemeyi uzun süredir hayal ettiklerini ifade ederek, "Çok mutluyuz. Aslı rahmetli olduktan 7 sene sonra federasyonun desteği ile Aslının adına yarışmalar yapılıyor. Bizi sevindiren konu yabancı sporcularda bu yarışmaya katılıyor. Gençler ve büyükler kategorisinde yarışacaklar. Böyle bir yarışma düzenlemek yıllardır hayalimizdi. Bu sene kısmet oldu. Dünde minikler festivali oldu. Nemutlu ailesi olarak çok mutluyuz. Bugün ve yarın yarışma devam edecek. 4 sene önce Aslı Nemutlu spor kulübünü kurduk. Amacımız milli sporcular çıkarmak. Aslı artık kayak sporunun ve Erzurum'un bir simgesi haline geldi. Bu yarışma yıllarca devam edecek" dedi.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi heykel bölümü yüksek lisans öğrencileri ise kardan Aslı Nemutlu heykeli yaptı. Sporcular kardan heykel önünde fotoğraf çektirdiler.

Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı ise açıklamasında, "Aslı Nemutlu Palandöken kupası yarışlarını yapıyoruz. Bundan sonrada böyle devam edecek. Uluslararası bir faaliyet. Aslı Nemutlu Erzurum'da anılan şu anda da gerçekten sosyal faaliyet olarak ciddi yatırım yapan bir dernek. Türkiye kayak federasyonu olarak Palandöken kupamızın adını Aslı Nemutlu olarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Aslı Nemutlu Kupasının ikinci etabı ise 18- 20 Mart arası Sarıkamış'ta yapılacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor Deplasmanda Atiker Konyaspor'u Yendi

Dün Fenerbahçe'ye Bugün Beşiktaş'a Aynı Hakem!

Fenerbahçe'den CAS Açıklaması

Okan Kurt, Giyim Tarzıyla Neymar'a Özendi