Kayakçılardan Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için meşaleli gösteri - Son Dakika

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Kayakçılardan Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için meşaleli gösteri

KAYSERİ - Kayserili kayakçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli gösteri yaptı.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve kayakçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir gösteri yaptı. Ellerinde kalp ve meşale ile kayan kayakçılar sonrasında ise kalp içinde RTE harflerini oluşturdu.

Görüntüler klip oluşturularak sosyal medyadan "Erciyes gibi dik duruşlu lider, doğum günün kutlu olsun bu milletin kalbi seninle" mesajı ile paylaşıldı.