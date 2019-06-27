Son Dakika Haberleri: Kayakla atlama altyapısı Martin Bayer'e emanet
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Kayakla atlama altyapısı Martin Bayer'e emanet

39 dakika önce

Türkiye Kayak Federasyonu, kayakla atlama branşında altyapının başına Slovak çalıştırıcı Martin Bayer'in getirildiğini duyurdu.

Kayakla atlama altyapısı Martin Bayer'e emanet, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu, kayakla atlama branşında altyapının başına Slovak çalıştırıcı Martin Bayer'in getirildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kayakla atlama ve kuzey kombinede altyapı antrenörlüğü görevini yürütecek Martin Bayer'le 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Martin Bayer'in, daha önce ABD Kuzey Kombine Takımı'nın başantrenörlüğünü başarıyla yerine getirmiş bir isim olduğu belirtildi.
Kayakla atlamaya önem verdiklerini belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun, Bayer'in altyapıda başarılı olacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Türkiye Kayak Federasyonu, Bayer, Spor
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