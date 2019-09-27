Son Dakika Haberleri: Kayakla atlama: FIS Kupası
Son Dakika Spor Haber

Kayakla atlama: FIS Kupası

1 saat önce

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası, 5-6 Ekim tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.

Kayakla atlama: FIS Kupası, System.String[]

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası, 5-6 Ekim tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayakla Atlama Milli Takımı'nın 12 Eylül Perşembe günü başantrenör Frank Nejc yönetiminde başlayan Slovenya kampı devam ediyor.

Milli sporcular Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen'in yer aldığı kampta, Avusturya'nın Villach kentindeki Villach Atlama Kulesi'nde yapılacak organizasyona hazırlanıyor.

Başantrenör Nejc, Slovenya'daki Kranj ve Planica rampalarında atlama antrenmanları yaptıklarını ifade etti.

Yarışmalara yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten Nejc, "Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta Avusturya'da FIS yarışmalarına katılacağız. İyi derecelerle Türkiye'ye dönmek düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi
Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayakla atlama: FIS Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]