Kayakla atlama kulesinde kongre - Son Dakika

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistinde merkez Palandöken ilçesinin beşinci olağan genel kongresi yapıldı. Yüzlerce kongre üyesi ve misafirin katıldığı kongreye tek liste giren Haktan Ömeroğlu üçüncü kez başkan seçildi.

Merkez Palandöken İlçesi Kiremitliktepe'de yaptırılan Kayakla Atlama Kulelerin pisti dev Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri ile Türk bayrağı ve Ak Parti'nin flamaları ile bir gelin gibi süslendi. Pandemi nedeniyle 1.5 metre mesafe ile piste kurulan sandalyelere maskeleri ile oturan delege ve misafirler Beşinci Olağan Genel Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye tek liste ile girerek üçüncü kez AK Parti merkez Palandöken Palandöken ilçe başkanı seçilen Haktan Ömeroğlu, tebrikleri kabul etti. Erzurum'un tarihine damga vuran ve kış oyunlarının yapıldığı kayakla atlama kulelerinde pandemi kuralları içeresinde örnek gösterilecek bir kongre gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ömeroğlu şunları söyledi:

"Büyük bir katılım ve büyük bir coşkuyla kongremizi gerçekleştirdik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şeklide düzenlediğimiz kongreye 423 delegeden 400'ü katıldı. Çok sayıda davetlimiz de bizleri yalnız vardı. Muhteşem bir katılımla coşkulu bir şekilde Palandöken'in adına yakışır bir kongre düzenledik. Cumhurbaşkanımızın yanında ve onun yol arkadaşı olarak devam edebilmenin haklı gururu ve onurunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman kadın kollarımıza büyük önem vermektedir. Bizde Nene Hatun'un torunlarıyla gurur duyuyoruz. Bu dava onların omuzlarında yükseldi. Bundan sonrada yükselmeye devam edecek." - ERZURUM