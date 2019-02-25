Son Dakika Haberleri: Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'da İlk Puanını Kazandı

Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'da İlk Puanını Kazandı

36 dakika önce

Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.

Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'da İlk Puanını Kazandı, System.String[]
Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.

23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda K-90 rampasında yapılan yarışmalara 4 milli sporcu katıldı. Fatih Arda İpçioğlu ve M. Ali Bedir müsabakalar sonrasında ilk 30'a girerek sezonun ilk FIS puanını aldılar.

Milli takım antrenörleri Primoz Peterka ve Faik Yüksel önemli organizasyonda sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise "Kayakla atlamada sezonun ilk puanlarını aldık ve mutluyuz. Bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza ve antrenörlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:46 Kaynak: DHA

Avusturya, Yenikadinda Gösterme, Spor
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