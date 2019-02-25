Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'da İlk Puanını Kazandı
36 dakika önce
Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.
Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya
'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.
23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda K-90 rampasında yapılan yarışmalara 4 milli sporcu katıldı. Fatih
Arda İpçioğlu ve M. Ali Bedir müsabakalar sonrasında ilk 30'a girerek sezonun ilk FIS puanını aldılar.
Milli takım antrenörleri Primoz Peterka ve Faik Yüksel önemli organizasyonda sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Türkiye Kayak Federasyonu
Başkanı Ali Oto ise "Kayakla atlamada sezonun ilk puanlarını aldık ve mutluyuz. Bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza ve antrenörlere başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:46 Kaynak: DHA
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