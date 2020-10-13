Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor

Kayakla Atlama Milli Takımı, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerinde kış sezonuna hazırlanıyor.

2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Samet Karta eşliğinde yapan milli sporcular kış sezonunda ki maçlara hazırlanmak için antrenmanlarını devam ediyorlar. 4 kişiden oluşan milli takım günde bir kere gerçekleştirdikleri antrenmanla 60 metrelik rampadan atlıyorlar.

Milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "Pandemi dolayısıyla bu yaz yarışmalarda kısıtlamaya gidildi ve daha az yarışmalar yapıldı. Biz de antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve kış sezonuna hazırlanıyoruz. Bu kış bizim için çok önemli çünkü olimpiyat elemeleri başlayacak. 2022 Çin Kış Olimpiyatları'na gitmeye hazırlanıyoruz. Kayakla Atlama adı altında şu anda 4 sporcuyuz. Alt yapıda da arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımız bizi örnek alarak devam ediyorlar. Bu korona virüs süreci bizi çok etkiledi, daha doğrusu bütün spor camiasını çok etkiledi. Korona virüs daha da ilerlemezse kışın yarışmalara katılarak ülkemize kota alıp ben ve arkadaşlarım 2022 Dünya Kış Olimpiyatlarına gitmeyi planlıyoruz. Antrenmanlarımız günde bir kere oluyor, diğer günlerde de kondisyon çalışmalarımız oluyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM