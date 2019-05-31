Kayakla Atlama Milli Takımı'na Sloven antrenör
1 saat önce
Kayaklama Atlama Milli Takımı'nda antrenörlüğe Sloven Franko Nejc getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Kayaklama Atlama Milli Takımı'nda antrenörlüğe Sloven Franko Nejc getirildi. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklama göre, Uluslararası Kayak Federasyonu Kongresi için Hırvatistan
'da bulunan federasyon başkanı Ali Oto, antrenör Nejc ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Kayakla atlamada başarılı olmak istediklerini vurgulayan Oto, "Franko Nejc, Slovenya
A Milli Takım antrenörlüğünü yapmış tecrübeli bir isim. Bizim değerli sporcularımız var ve kayakla atlamada başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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