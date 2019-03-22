Son Dakika Haberleri: Kayakla Atlama Milli Takımı, Son Yarış İçin Rusya'da

Kayakla Atlama Milli Takımı, Son Yarış İçin Rusya'da

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Kayakla Atlama Milli Takımı, Son Yarış İçin Rusya'da, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Milliler, sezonun son yarışı olan ve 23-24 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek FIS COC müsabakalarına katılacak. Milli kayakcılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintımar K120 atlama rampasında müsabakalara katılacak. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:34 Kaynak: DHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Rusya Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mesut Özil'in Ardından İlkay Gündoğan'a da Irkçı Saldırı Nihat Kahveci'nin "Cuma Namazı" Anısı Salondakileri Güldürdü Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek 15 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Adam Johnson'a Görülmemiş Ceza!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 21:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayakla Atlama Milli Takımı, Son Yarış İçin Rusya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]