Kayakla Atlama Milli Takımı, Son Yarış İçin Rusya'da
1 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Türkiye Kayak Federasyonu
bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya
'ya gitti.
Milliler, sezonun son yarışı olan ve 23-24 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek FIS COC müsabakalarına katılacak. Milli kayakcılar Fatih
Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintımar K120 atlama rampasında müsabakalara katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:34 Kaynak: DHA
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