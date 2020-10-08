Kayakla Atlama Milli Takımı, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atladı

KAYAKLA Atlama Milli Takımı, antrenmanlarında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yaptı. 60 metrelik rampadan atlayan milli sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu atlama kulelerinden dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Çin'de 2022'de yapılacak kış olimpiyatlarına vize alabilmek için hazırlıklarını Erzurum'daki atlama kulelerinde sürdüren Kayakla Atlama Milli Takımı, ateşkesi bozan Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek vermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı. Antrenörleri Samat Karta nezaretinde 60 metrelik rampadan Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yapan sporcular, yere indikten sonra göğüslerindeki bayrakları çıkardı.

'KARDEŞLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK'İki ülkenin kardeşliğini göstermek istediklerini söyleyen milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, "Bugünki atlayışlarımızı Azerbaycan için gerçekleştireceğiz. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla iki ülkenin dostluğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu. HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA VİZE ALMAKUluslararası Kayak Federasyonu'nun yaz yarışlarının pandemi nedeniyle iptal edildiğini belirten İpçioğlu, şunları söyledi: "Milli takım sporcuları olarak biz 5 kişiyiz. Uzun zamandır antrenman yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla yaz yarışları yapılamadı. Biz de kış yarışlarına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir arkadaşımız rahatsız olduğu için antrenmana katılamadı. Hedefimiz 2022'de Çin'de yapılacak olimpiyatlar için vize alacak dereceler elde etmek."