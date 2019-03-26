Kayakla atlama sezon sonu sohbeti



Sezonun en önemli olayı neydi?











Ozan:

Sezonun en önemli olayı tabii ki Ryoyu Kobayashi. En önemli adamı falan değil, direkt en önemli olayı.







Melis:

Sezonun en önemli olayı bence Dünya Şampiyonası'ydı. E buna Ryoyu Kobayashi’ydi de diyebiliriz.







Ozan:

O bıraktıysa biri alabildi. Bırakmadığı zaman da zaten yarışı kazandı.







Süha:

En önemli olay Ryoyu Kobayashi’nin dominasyonuydu. Bütün sezonu alıp götürmesini kimse beklemiyordu. Aldı sezonu götürdü, en önemli olay bu.







Sezonun en büyük sürprizi?











Süha:

Dawid Kubacki’nin dünya şampiyonu olması. İlk turu 27. sırada bitirip final turunda bunu yapması hem de.







Ozan:

En önemli olaya Ryoyu Kobayashi diyorsak, sezona olimpiyat şampiyonu olarak giren Andreas Wellinger’in sadece iki kez ilk 20’ye girebilmesi en büyük sürpizdir. Tam hatırlamıyorum ama bir olimpiyat şampiyonunun Dünya Kupası sezonunda gösterdiği en kötü performans.







Melis:

Timi Zajc.







Sezonun en büyük hayal kırıklığı?











Ozan:

Norveç milli takımı.





Melis: Stefan Kraft. İki senede bir açılan bir sporcu tam form tuttu dedik. Ama yapamadı, tekrar düşmeye başladı.







Ozan:

Eğer devam ettirebilseydi, Dünya Kupası'nda Kamil Stoch’un üstüne çıkıp Ryoyu Kobayashi’yi biraz daha zorlayabilirdi. Yok alakası olmadı ama ben yine de Norveç milli takımı diyorum. Benim gördüğüm en kötü performanslarından bir tanesi bu.







Süha:

Benim için iki hayal kırıklığı var. Kişi bazında Andreas Wellinger, en azından sezon içinde bir yarış ya da podyum kazanmabilirdi. Bir de ben şeyden dolayı biraz kırgınım kendisine.







Melis:

Dört Tepe Turnuvası için yayında sürpriz şampiyonluk adayı diye bahsetmenden sonra hiçbir şey yapamadığı için mi?







Süha:

Yok yok değil. Teknik olarak bu kadar kusursuz bir adamın bu kadar gerilemesi bende hayal kırıklığı yarattı.







Sezonun en keyifli yarışı?











Ozan:

0.1 puan farkla biten Zakopane takım yarışı. Anlatırken en çok keyif aldığım yarış buydu.







Melis:

Benim için Dünya Şampiyonası'ndaki geniş tepe yarışı: Killian Peier dünya üçüncüsü oldu, Ryoyu Kobayashi’nin podyuma giremedi, Dünya Kupası galibiyeti olmayan Markus Eisenbichler’in dünya şampiyonu oldu.







Ozan:

Killian Peier’i de sezonun bonusu olarak alalım.







Süha:

Aklımda en çok kalan yarış, Dünya Şampiyonası'nın normal tepe yarışı.







Gelecek sezona dair en büyük beklenti nedir?











Süha:

Milli takımın yeniden Dünya Kupası seviyesinde yarışması, Erzurum’un Dünya Kupas'na ev sahipliği yapması ve Norveç antrenörü Alexander Stöckl hocamın artık kovulması.







Ozan:

Ryoyu Kobayashi’nin bu performansının tek sezonluk olmadığını göstermesi, Markus Eisenbichler’in bu ritimle devam edip Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından biri olması.





Süha: Büyük konuşuyorum ama Ryoyu Kobayashi ettiremeyecek bence.







Melis: Biri çıkıp her turnuvayı domine edip diğer sezon yok olmasın.







Ozan:

Aynen öyle. En azından iki kişi çıkıp Dünya Kupası için savaşsın. En son 2015-2016 sezonunda Severin Freund-Peter Prevc’da olmuştu. Ayrıca Alexander Stöckl gelecek sezon çalışabilecek mi? Kovulup kovulmayacağını merak ediyorum.







Melis:

Werner Schuster gitti, yerine Stefan Horngacher gelebilir diyorlar.







Ozan:

O gelirse enteresan olabilir. Eğer gelirse, Polonya’nın başına kim geçecek onu merak ediyorum. Orada bir değişiklik olursa büyük dörtlüden özellikle Kamil Stoch bozulur mu onu merak ediyorum.