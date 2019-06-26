Son Dakika Haberleri: Kayakla atlama Slovak Martin Bayer'e emanet
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Kayakla atlama Slovak Martin Bayer'e emanet

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezon öncesi kayakla atlama altyapı antrenörlüğüne Slovak Martin Bayer'i getirdi.

Kayakla atlama Slovak Martin Bayer'e emanet, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezon öncesi kayakla atlama altyapı antrenörlüğüne Slovak Martin Bayer'i getirdi.
Kısa bir süre önce Kayakla Atlama Milli Takımı'nda antrenörlük görevine getirilen Franko Nejc'ten sonra, federasyon, kayakla atlama altyapı antrenörlüğü için de Slovak Martin Bayer ile sözleşme imzaladı. Kayakla atlama ve kuzey kombinede altyapı antrenörlüğü yapacak olan Bayer daha önce ABD Kuzey Kombine Takımı'nın baş antrenörlüğü görevinde bulunmuştu. Kayakla atlamaya önem verdiklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Martin Bayer'in altyapıda başarılı olacağına inandıklarını belirtti.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
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