Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika

Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi

TÜRKİYE'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kuleleri, pandemi sonrası yeniden sporcuları ağırlamaya başladı.

Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kuleleri, pandemi sonrası yeniden sporcuları ağırlamaya başladı. Kayakla Atlama Milli Takımı'nın, 'gökyüzünde bir yıldız gibi kayan' sporcuları yine renkli görüntüler oluşturdu.

2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Samet Karta eşliğinde yapan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammet Ali Bedir, 60 metre yüksekliğindeki kuleden aylar sonra atlama gerçekleştirdi. Her atlayışlarında bir kuş gibi uçan sporcular, gökyüzünü çok özlediklerini söyledi. 2022 Dünya Kış Olimpiyatları'nda kota almak için çalışmalara kaldıkları yerden başladıklarını vurgulayan Antrenör Samet Karta, 4 kişiden oluşan milli takımda Münir Güngen'in kolundaki sakatlığı sebebiyle çalışmada yer almadığını ifade etti. Hedeflerinin 2022'de yapılacak olimpiyatlar olduğunu söyleyen Karta, pandemi sebebiyle yarışların iptal edilme ihtimali olduğunu, ancak kendilerinin yarış varmış gibi çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Karta, Kiremitliktepe'de 125, 95, 60, 40 ve 20 metre olmak üzere 5 atlama rampasının olduğunu, kendilerinin şimdilik 60 metrelik rampadan atladıklarını söyledi.

'HEDEFİMİZ 2022'DE DÜZENLENECEK KIŞ OLİMPİYATLARI'Koronavirüs nedeniyle antrenmanlara geç başladıklarını belirten milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "2021'de olimpiyat seçmeleri var. Bunun için düzenlenecek yarışmalarda kota almamız lazım. Şu anda atlayış antrenmanlarına start verdik. Hedefimiz 2022'de düzenlenecek kış olimpiyatları. Ben 2018'de olimpiyatlara katıldım ama 2022'dekine daha çok arkadaşımla gitmek istiyorum" dedi.

Erzurum'da kayakla atlamayla 2011'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile tanıştıklarını belirten Muhammet İrfan Çintimar, altyapıda 20- 30 küçük sporcu bulunduğunu, B takımında 5- 6, A takımının ise 4 sporcudan oluştuğunu bildirdi. Çintimar, Milli takım olarak hedeflerinin Dünya Kış Olimpiyatlarında Türk Bayrağını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.


Palandöken, Erzurum, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 08:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor         
10:29
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor         
10:03
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi         
10:01
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi         
09:51
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti         
09:29
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti         
09:12
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz         
09:07
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil         
08:51
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu         
21:32
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu         
19:36
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı         
18:54
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi         
17:42
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız         
17:39
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti         
16:35
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı         
16:08
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı         
16:03
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 15:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei