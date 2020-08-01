Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kuleleri, pandemi sonrası yeniden sporcuları ağırlamaya başladı. Kayakla Atlama Milli Takımı'nın, 'gökyüzünde bir yıldız gibi kayan' sporcuları yine renkli görüntüler oluşturdu.

2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Samet Karta eşliğinde yapan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammet Ali Bedir, 60 metre yüksekliğindeki kuleden aylar sonra atlama gerçekleştirdi. Her atlayışlarında bir kuş gibi uçan sporcular, gökyüzünü çok özlediklerini söyledi. 2022 Dünya Kış Olimpiyatları'nda kota almak için çalışmalara kaldıkları yerden başladıklarını vurgulayan Antrenör Samet Karta, 4 kişiden oluşan milli takımda Münir Güngen'in kolundaki sakatlığı sebebiyle çalışmada yer almadığını ifade etti. Hedeflerinin 2022'de yapılacak olimpiyatlar olduğunu söyleyen Karta, pandemi sebebiyle yarışların iptal edilme ihtimali olduğunu, ancak kendilerinin yarış varmış gibi çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Karta, Kiremitliktepe'de 125, 95, 60, 40 ve 20 metre olmak üzere 5 atlama rampasının olduğunu, kendilerinin şimdilik 60 metrelik rampadan atladıklarını söyledi.

'HEDEFİMİZ 2022'DE DÜZENLENECEK KIŞ OLİMPİYATLARI' Koronavirüs nedeniyle antrenmanlara geç başladıklarını belirten milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "2021'de olimpiyat seçmeleri var. Bunun için düzenlenecek yarışmalarda kota almamız lazım. Şu anda atlayış antrenmanlarına start verdik. Hedefimiz 2022'de düzenlenecek kış olimpiyatları. Ben 2018'de olimpiyatlara katıldım ama 2022'dekine daha çok arkadaşımla gitmek istiyorum" dedi.

Erzurum'da kayakla atlamayla 2011'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile tanıştıklarını belirten Muhammet İrfan Çintimar, altyapıda 20- 30 küçük sporcu bulunduğunu, B takımında 5- 6, A takımının ise 4 sporcudan oluştuğunu bildirdi. Çintimar, Milli takım olarak hedeflerinin Dünya Kış Olimpiyatlarında Türk Bayrağını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.