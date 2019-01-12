Son Dakika Haberleri: Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde başladı.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde başladı.


Şırankes mesire alanında başlayan şampiyonaya, Van, Bursa, Kastamonu ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Kayaklı sporcular, yoğun karla kaplı alanda parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, varışa ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışların ardından sporculara ikramda bulunuldu.

Organizasyon kurul başkanı Özgür Morbel, yaptığı konuşmada, "Burada başarı sağlayan sporcularımız, Avrupa yarışmalarında ülkemizi temsil edecek. Bu yıl Avrupa yarışması ise 4-12 Şubat tarihlerinde Sarıkamış'ta düzenlenecek. Bizim için son derece önemli. Bu organizasyona da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Morbel, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki kristal karın, bu tür etkinlikler için çok önemli olduğunu aktardı.

Yarışlar, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:21 Kaynak: AA

Şenkaya, Erzurum, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı Türkiye'de İlk Kez Üretildi! Hayvancılığı Değiştirecek Buluş

Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:25:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]