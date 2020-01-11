Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

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Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Kayak merkezinin 1. etabında başlayan şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katılıyor.

Kayaklı sporcular, 2 bin 340 rakımlı alanda önlerine taktıkları harita ile yön bularak, en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların yarın sona ereceğini söyledi.

İlk gün klasik mesafe, ikinci gün ise orta mesafe parkurlar oluşturulduğunu ifade eden Morbel, şöyle konuştu:

"Sporcularımız kendi kategorilerine uygun parkurlarda yarışıyorlar. En uzun parkurumuz 8,5 kilometreyi buluyor. Kayakla oryantiring yeni olmasına rağmen oryantiringle uğraşan tüm sporcularımızın ilgisini çekmiş durumda. Buradan sporcularımız Türkiye Şampiyonası sonucunda elde ettikleri derecelere göre Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'da ülkemizi temsil edecekler."

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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