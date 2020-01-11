Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Kayak merkezinin 1. etabında başlayan şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katılıyor.

Kayaklı sporcular, 2 bin 340 rakımlı alanda önlerine taktıkları harita ile yön bularak, en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Sporcular Türkiye Şampiyonası sonucunda elde ettikleri derecelere göre Rusya'da düzenlenecek Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Organisazyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-12 Ocak'ta Erzincan'ın ev sahipliğinde yarışların düzenlendiğini söyledi.

İlk gün klasik mesafe, ikinci gün ise orta mesafe parkurlar oluşturulduğunu ifade eden Morbel, şöyle konuştu:

"101 sporcumuz Türkiye şampiyonasında mücadele etmekteler. 20 kulübümüzün sporcuları, 10 kategoride yarışıyorlar. Sporcularımız kendi kategorilerine uygun parkurlarda yarışıyorlar. En uzun parkurumuz 8,5 kilometreyi buluyor. Kayakla oryantiring yeni olmasına rağmen oryantiringle uğraşan tüm sporcularımızın ilgisini çekmiş durumda. Buradan sporcularımız Türkiye Şampiyonası sonucunda elde ettikleri derecelere göre Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'da ülkemizi temsil edecekler."

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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