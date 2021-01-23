Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı - Son Dakika

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı

23.01.2021 14:57
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı.

Ilgaz Dağı'nın Doruk mevkisinde yarın sona erecek şampiyonaya, 10 ilden 142 sporcu katılıyor.

Kayaklı sporcular, önlerine taktıkları harita ile yön bularak, en hızlı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, gazetecilere, klasik ve orta mesafe üzerinden bir yarışma gerçekleştirileceğini söyledi.

Salgına rağmen 10 ilden gelen sporcular olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Ilgaz'ın müthiş doğasında, çam ormanlarının içinde, bu doğal güzellikleri kayakla oryantiringte ilk kez yaptığımız yarışmayla tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Geçen seneye kıyasladığımızda 82 kişiyle pandemide sporcu sayısını artıran bir federasyon, bir branş olarak ön plana çıkıyoruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların yarın farklı bir noktada devam edeceğini dile getiren Akyüz, "İnşallah sonraki yıllarda, Derbent ve Çankırı'nın farklı bölgelerini, yapılacak haritalandırmayla ulusal ve uluslararası kamp merkezine dönüştürmek için çabamız olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Çankırı'da yapılacak müsabakalarda dereceye giren sporcuların, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edeceğini aktardı.

Şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirten Ak, "Buradaki doğa, dünyadaki eşsiz güzelliklerden bir tanesi. Birçok yerde kayak merkezi var ama burada ormanın içinde ağaçlar gelinlik giymiş gibi. Bu manzara içinde sporcuların doğayla iç içe etkinlik gerçekleştirmesi önemli bir faaliyet." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın Çankırı'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ak, organizasyonu kentin farklı yerlerinde de yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Ilgaz Dağı, Çankırı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor         
14:34
ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi         
14:25
Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı         
13:45
Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar         
13:02
Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL         
12:39
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada         
10:49
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 15:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei