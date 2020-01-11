Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı - Son Dakika
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

6 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla başladı.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla başladı.


Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. İlk günde nefes kesen yarışlara 20 kulüpten toplamda 101 sporcu katıldı. Birinci gün zorlu klasik parkurda mücadele eden sporcular zaman zaman düşme tehlikesi geçirdi. Bazı sporcular ise kayak takımlarını ellerine alarak yürümeyi tercih etti. 8 kilometrelik parkurda ter döken sporcular en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.


"Derece alan sporcular Rusya'da ülkemizi temsil edecekler"


Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Morbel, " 11-12 ocak tarihlerinde Ergan'da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. 20 kulüpten 101 sporcu katıldı. Birinci gün klasik mesafe ikinci gün orta mesafe şeklinde yarışlarımız gerçekleştirilecek. Birinci gün klasik mesafede 8 kilometreyi bulan parkur uzunluğumuz var. Baylar ve bayanlar olmak üzere sporcularımız mücadele ediyor. Burada elde ettikleri derecelerden sonra 8-15 Mart tarihlerinde Rusya'da gerçekleştirilecek olan Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonasında sporcular ülkemizi temsil edecekler" diye konuştu.


Yarışmadan dolayı heyecanlı olduklarını belirten sporcular ise, hedeflerinde Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonasına katılabilmek olduğunu söylediler. - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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