Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı - Son Dakika Spor

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

6 saat önce

ORYANTİRİNG Kayak Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası başladı.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı, System.String[]

ORYANTİRİNG Kayak Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası başladı. 20 kulüpten 101 sporcunun katıldığı şampiyona iki gün sürecek. Çekişmeli geçen yarışmada sporcular Türkiye sıralamasına etki edebilmek için ter döktü.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde, Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Oryantiring Kayak Federasyonu tarafından dereceye giren sporculara puan verildi. Harita bilgisinin ve dayanıklılığın ön plana çıktığı yarışmada, yaş gruplarına göre yarışan sporcular belirlenen hedefleri kısa süre içerisinde bularak, bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele verdi. 20 kulüpten toplam 101 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışmada erkek ve bayan sporcular dereceye girebilmek için mücadele verdi. Şampiyona sonrası dereceye giren sporcular arasından Milli Takıma seçme yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi, Erzincan'da üçüncü oryantiring şampiyonasını yaptıklarını hatırlatarak; "11-12 Ocak 2020 tarihinde Erzincan'da Kayakla Oryantiring Şampiyonası yapıyoruz. Bu bizim oryantiring alanında Erzincan'da yaptığımız üçüncü şampiyonamız. Şampiyonanın temeli 8-15 Mart tarihlerinde Rusya'da yapılacak Dünya Oryantiringle Kayak Şampiyonasında Milli Takımı oluşturacağız. Aynı zaman da burada. İlerleyen zaman zarfında oryantiring alanında Erzincan'da daha geniş yarışma yapmayı da düşünüyoruz. Erzincan'ı oryantiringin merkezi yapmak istiyoruz. 120 kulüp 101 sporcu. 2 gün sürecek. 10 etap. 10 kategoride. 2 kategoride klasik ve orta mesafede yarışmalar yapıyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışmalardan havadan drone ile görüntü

-Yarışmacılardan genel detay görüntü

-Sporcuların açıklamaları

-Federasyon Yöneticisinin açıklaması


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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