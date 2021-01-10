Kayaklı Koşu 1.Etap Yarışları tamamlandı
10.01.2021 18:37
Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu A grubu 1. Etap Müsabakaları Erzurum'da yapıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu A grubu 1. Etap Müsabakaları Erzurum'da yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kandilli Kayak Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara 349 sporcu katıldı.
Büyükler kategorisinde klasik ve serbest stil yarışlarında, erkeklerde birinciliği Yusuf Emre Fırat, kadınlarda ise Seher Kaçmaz elde etti.
Dereceye giren sporculara madalyaları, TKF Başkanı Ali Oto ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından verildi.
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